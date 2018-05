A cura della Redazione

Parte la riqualificazione di piazza Bartolo Lonfo a Pompei. Occhi puntati sull'area antistante il sagrato del Santuario della Vergine del Rosario.

Restyling per gli stand di souvenir di via Roma, quelli più immediatamente vicini all’ingresso al Campanile, con un progetto che questa volta mette d’accordo tutti. Previste strutture amovibili, che avranno colori e grafica ‘mitigate rispetto al contesto’. In pratica si tratterà di gazebo, perfezionati da chiusure perimetrali, che si armonizzeranno con il contesto della piazza e del monumento cattolico, noto in tutto il mondo.

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Amitrano è riuscita ad accordarsi con i titolari delle concessioni per evitare anche il carico e scarico della merce. I souvenir in vendita rimarranno all’interno delle strutture e verrà assicurata una guardiania notturna pagata dagli stessi operatori. L’intento è quello di evitare stazionamenti nell’area e assicurare la tranquillità in una zona di silenzio.

Dopo l’ok ufficiale del Comune, i titolari sono comunque tenuti alla presentazione delle istanze urbanistico-ambientali per il rilascio delle relative autorizzazioni. Sarà il Parco Archeologico di Pompei - che ha competenze anche sul contesto urbanistico e paesaggistico - a dare il parere finale e il via definitivo al progetto di restyling tanto atteso e richiesto a gran voce sia dal Santuario che dai cittadini di Pompei.

Il progetto è stato curato dall’assessore allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive, Salvatore Perillo, con la collaborazione tecnica dell’architetto Giorgio Milito.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook