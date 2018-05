A cura della Redazione

Accattonaggio con il figlio di appena 2 mesi, arrestata dai carabinieri. Durante servizi di controllo svolti in occasione degli eventi che hanno chiuso il mese mariano a Pompei, presa d'assalto in questi giorni dai fedeli diretti in pellegrinaggio al Santuario, una pattuglia a piedi della locale Stazione carabinieri ha bloccato una 18enne di origine romena residente a Torre Annunziata.

La giovane, nella centralissima piazza Bartolo Longo chiedeva la carità ai passanti in modo molesto. Con lei un neonato, il figlio, con pochi mesi di vita. Nelle fasi dell’identificazione la ragazza si è innervosita iniziando ad inveire contro i militari dell'Arma, che ha anche strattonato e colpito a gomitate.

La donna è stata arrestata per resistenza a un pubblico ufficiale e impiego di minori nell’accattonaggio, e poi tradotta ai domiciliari.

Il neonato è stato affidato ad un parente della ragazza.

