A cura di Mario Cardone

Sei nuove assunzioni al Comune di Pompei, part time e a tempo indeterminato, saranno presto deliberate attingendo alle graduatorie degli idonei ancora aperte di un precedente concorso.

Prima, come previsto dalla legge, si farà ricorso alla mobilità, successivamente si provvederà all’assunzione di 3 geometri e 3 impiegati amministrativi da apposite graduatorie presso il Comune.

E’ noto che in argomento c’è stata difformità di vedute tra la maggioranza amministrativa che ha preso la risoluzione riguardante le assunzioni a part time e l’opposizione che avrebbe preferito piuttosto 3 assunzioni a tempo pieno, esclusivamente per rafforzare l’Ufficio Tecnico del Comune che viene da essa ritenuto più fortemente penalizzato.

A completare il quadro, il nuovo organico disponibile per dodici mesi per prevedere un’iniziativa del Servizio Civile Nazionale con un bando di assunzione di 20 giovani a tempo determinato che saranno utilizzati per rimettere in funzione la biblioteca comunale di via Aldo Moro e per un progetto di aggregazione sociale previsto presso la Chiesa Storica della Madonna dell’Arco, sita in contrada Civita Giuliana.

E’ prevista altresì l’assunzione per 12 mesi, mediante un bando che prevede l’apposita creazione di una graduatoria a tempo determinato, di 25 lavoratori, espulsi negli anni passati dal mercato del lavoro. Questi operai potranno essere utilizzati per servizi socialmente utili come operazioni di manutenzione del verde e taglio delle erbe selvatiche dalle strade, riparazione delle buche stradali ed altro.

Si tratta di iniziative del Servizio Civile Nazionale e della Regione Campania tese da un lato a contrastare la disoccupazione e, nel caso del Comune di Pompei, anche a far fronte alle esigenze di personale insorte a seguito dei pensionamenti che riguardano tutto l’intero organico dell'ente.