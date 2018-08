A cura di Mario Cardone

Mancano i vigili urbani per cui la manifestazione dell’elezione di Miss Italia regionale, prevista il 19 agosto, è stata definitivamente soppressa a Pompei.

L’evento avrà luogo a Palma Campania il 25 agosto secondo quanto si apprende dal sito ufficiale della kermesse, dal momento che manca una comunicazione del Comune mariano a riguardo. Si tratta di un flop dell’amministrazione comunale che a causa del noto impedimento finanziario, dovuto all’insufficienza del fondo accessorio del personale che non consente indennità di turnazione e quindi di attività serale e festiva ai Vigili Urbani, aveva in un primo tempo spostato la famosa manifestazione di bellezza femminile italiana dalla piazza principale di Pompei in periferia: presso il “Parco del Bambino” sito presso il quartiere di via Aldo Moro. Ma il Commissariato locale di Polizia ha fatto notare che anche nella nuova location non era assicurata in forma quantomeno sufficiente la pubblica sicurezza relativamente alla regolamentazione e controllo della circolazione del traffico, demandata appunto al corpo dei Vigili Urbani.

Pertanto a Pompei la famosa manifestazione è stata annullata e con essa le prenotazioni presso gli alberghi e ristoranti e pizzerie legate all'evento. “E’ una bella batosta per la categoria”. Hanno dichiarato alcuni esponenti di esercizi pubblici delusi dalla notizia che al momento non è ancora ufficiale mentre attualmente dal Comune permane (anche sui social) il silenzio assoluto. Il problema maggiore è che per fine estate sono programmati altri eventi previsti dal cartellone estivo del Comune di Pompei e le tradizionali sagre delle periferie. Saranno annullate anche quelle manifestazioni? Se il sindaco Pietro Amitrano non trova una soluzione urgente a questa problematica che influisce sull’economia locale potrebbe registrare un forte crollo il consenso politico, della sua maggioranza dalla quale già qualche componente comincia (a parole) a dissociarsi relativamente alle ultime problematiche amministrative.