A cura di Mario Cardone

I vigili urbani di Pompei hanno aggiornato a lunedì la loro assemblea e sospeso lo stato di agitazione per accompagnare e tutelare la processione da Scafati al Santuario della Madonna di Pompei indetta nel pomeriggio di oggi (15 settembre).

E’ questa la dimostrazione che la base dei dipendenti comunali hanno un maggiore attaccamento agli interessi della città rispetto al suo vertice politico che prima di tutto ha offuscato la verità (anzi non l’ha mai svelata) sui motivi che hanno determinato gli ammanchi sul fondo accessorio del personale; successivamente ha mal gestito la crisi aziendale che ne è conseguita, specificatamente riguardo ai rapporti con i vigili urbani. Innanzitutto, la classe politica locale ha mancato di rispetto ai rappresentanti sindacali che li rappresentano. Li ha scavalcati cercando il rapporto diretto con i dipendenti; poi ha parlato in Prefettura di una disponibilità che non è stata mai manifestata. Questo è lo stato dell’arte di una vertenza che si presenta dura ed ostinata, con la proclamazione da parte della Cisl dello sciopero per l’intera giornata del 7 ottobre del personale del Comando di Polizia Municipale che sarà in servizio in tale data.

Lo sciopero sarà per la giornata del 5 ottobre per il restante personale. Da tempo non si assisteva a Pompei ad un contrasto così forte tra amministrazione politica di Pompei e dipendenti comunali. Questa volta, a parere di molti, sarebbe stato superato il segno della tolleranza a causa della scorrettezza delle procedure utilizzate ma, soprattutto, penalizzanti sul piano del riconoscimento economico perché è stato emesso un ordine di servizio che prevede turni della Polizia Municipale nelle ore pomeridiane fino alle ore 23 dei giorni lavorativi, e nei festivi, senza l’attribuzione dell’indennità in busta paga.

Incassata la collaborazione in occasione degli eventi previsti per oggi (riguardo al raduno delle famiglie cattoliche) è scattata la preoccupazione degli operatori turistici e religiosi sulla minaccia di mancanza del servizio di polizia locale (se sarà mantenuta la dichiarazione di sciopero) nella giornata di domenica 7 ottobre quando è prevista la recita della Supplica alla Madonna del Rosario. Evento che richiama in piazza Bartolo Longo almeno 30mila pellegrini.