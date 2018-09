A cura di Mario Cardone

La dottoressa Annalisa Ramunno ha rimesso la delega di assessore alla Sanità nelle mani del sindaco di Pompei Pietro Amitrano. Resta in giunta con le deleghe alla formazione professionale, protezione civile, Unesco, qualità della vita e attuazione del programma amministrativo.

Le deleghe amministrative che Amitrano le assegnò, sono esattamente le stesse che ritirò da Antonio Coppola quando si dimise per problemi giudiziari (anche se non lo dichiarò ufficialmente). La commercialista cinquantenne probabilmente avrebbe preferito incarichi più idonei alla sua qualifica professionale, dove avrebbe potuto mettere a frutto la sua esperienza.

Nel suo curriculum figura anche un passato da dirigente del settore affari finanziari dal 2006 al 2009 e di presidente del nucleo di controllo di gestione.

Inoltre la Ramunno, che in giunta rappresenta il consigliere comunale Mario Estatico e la lista elettorale Campania Libera (dove è stata terza dei non eletti con 149 voti), fa parte come consigliere del direttivo dell’ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Torre Annunziata. La delega alla Sanità è di grande responsabilità per le azioni di salvaguardia della salute dei cittadini che mettono al primo posto il sindaco e richiedono specifiche conoscenze in materia. Per questo motivo ha ritenuto opportuno lasciare un settore di competenza per concentrarsi meglio sugli altri. Amitrano potrebbe, con l’occasione, deliberare un rimpasto della giunta per rivedere tutti gli incarichi ma sulla base dell’esperienza pregressa è facile presupporre che non sposterà una virgola (anche per non svegliare l’asino che dorme).

Gira inoltre la voce secondo cui la decisione dell’esponente politica di Campania Libera sia stata anche influenzata dai malumori insorti successivamente alle recenti delibere sui dispensari farmaceutici (deliberati per via Nolana e Messigno) in cui la medesima non sarebbe stata coinvolta. In ogni caso anche su questa “mini crisi” la trasparenza a Palazzo De Fusco non ha affatto brillato.