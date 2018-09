A cura di Mario Cardone

Due nuovi cittadini onorari per Pompei. Sono il Generale di Corpo d'Armata dell'Arma, Giovanni Nistri, e Alberto Angela, il giornalista televisivo e divulgatore scientifico più amato e seguito dagli italiani. Lo ha deciso il sindaco Pietro Amitrano con il pieno sostegno di assessori e consiglieri.

Per Nistri - a capo della Direzione del Grande Progetto Pompei per due anni ed attuale Comandante generale della Benemerita - la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria è fissata il 28 settembre a Palazzo de Fusco. Per Angela, invece, si aspetta l’approvazione del Consiglio comunale, ma la data prevista per l’atteso riconoscimento, richiesto a gran voce anche sui social, dovrebbe essere fissata entro la metà di ottobre.

Il riconsocimento per Alberto Angela giunge a pochi giorni dalla messa in onda del programma tv, su Rai Uno, di "Stanotte a Pompei", spelndida ricostruzione degli ultimi giorni di vita degli abitanti e della città antica, che ha raccolto enormi consensi di critica e pubblico.

(foto pagina Fb Comune di Pompei)

