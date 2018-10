A cura di Mario Cardone

Sono ripresi i lavori di bonifica ambientale a Pompei, lungo gli argini del fiume Sarno. Erano iniziati in primavera con la potatura degli alberi e dopo un paio di settimane furono interrotti perché la Sma (società in house della Regione Campania) aveva spostato altrove la mano d’opera e i macchinari per motivi di sicurezza riguardo ai roghi boschivi.

Ora il lavori sono ricominciati con il taglio autunnale delle erbacce. Proseguiranno poi con la potatura dei pioppi. In questa seconda fase è prevista l’interruzione del traffico per effettuare gli interventi. L’iniziativa è stata sollecitata dal Comune di Pompei per motivi di sicurezza riguardanti la circolazione stradale che corre lungo le due sponde del fiume Sarno. Il livello di guardia si alzò dopo l’incidente del 2 maggio scorso, quando un grosso ramo si staccò da un pioppo abbattendosi su un’automobile guidata dall’ex consigliere comunale Attilio Malfrionte.

Da più parti è stata esaltata la sinergia istituzionale messa in campo tra Enti diversi preposti alla tutela del fiume Sarno e delle strade che lo costeggiano. Per questo è stata avviata una massiccia opera di manutenzione straordinaria degli alberi e degli argini del corso d'acqua che non dovrebbe più fermarsi. «Da almeno 10 anni a Pompei, in questa zona di via Ripuaria, un'arteria fondamentale, non veniva effettuato un intervento così importante di pulizia e messa in sicurezza», ha dichiarato il consigliere regionale Alfonso Longobardi, che ha annunciato che le azioni andranno avanti per diverse settimane al fine di garantire la massima riqualificazione ambientale in un’area che dev’essere protetta e valorizzata perché rientra in un distretto turistico dotato di componenti archeologiche, paesaggistiche e religiose che riescono a trainare un forte flusso turistico.

