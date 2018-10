A cura di Mario Cardone

Il ministro per i Beni Culturali Alberto Bonisoli a Pompei.

Il Ministro per i beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, sarà in visita a Pompei, al cantiere dei nuovi scavi della Regio V, martedì 16 ottobre. In quella occasione saranno illustrati dal Soprintendete archeologo Massimo Osanna e dai funzionari del Parco archeologico di Pompei (otre che dai tecnici della ditta appaltatrice dei lavori di scavo e di messa in sicurezza dell’area) lo stato di avanzamento degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza previsti dal Grande Progetto Pompei nel Regio V,.

I nuovi scavi saranno ammirati per la prima volta nell’occasione della visita del ministro. I giornalisti accreditati che parteciperanno alla manifestazione saranno accompagnati sul cantiere dall’ufficio stampa del Parco archeologico.