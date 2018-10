A cura della Redazione

Sarà presentata giovedì 18 ottobre, presso il Comune di Pompei, la Festa del Cioccolato Artigianale - Chocolate Days, organizzata dalla CLAAI (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane), che si svolgerà in piazza Bartolo Longo dal 19 al 22 ottobre. Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, giunto alla sua seconda edizione, interverranno il sindaco di Pompei, Pietro Amitrano, l’assessore ai beni culturali e agli spettacoli, Raffaella Di Martino, il consigliere comunale Peppe La Marca, ed il presidente della CLAAI di Salerno, Gianfranco Ferrigno.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati i dettagli della manifestazione nata tre anni fa a Salerno e che si è svolta in seguito, con grande successo, anche a Caserta e a Pompei, dove è giunta alla seconda edizione.

La Festa del Cioccolato Artigianale - Chocolate Days intende puntare i riflettori sul cioccolato di qualità e sulle aziende artigianali produttrici. Fin dalla prima edizione, all’evento sono state rappresentate varie città e regioni italiane con le loro tipicità: l’Umbria, con il cioccolato perugino, la Sicilia con quello di Modica, la Calabria con il cremino ed il croccante, la Campania con le aziende specializzate nella produzione di cioccolatini e molte altre ancora.

Ad affiancare la CLAAI nell’organizzazione dell’evento, patrocinato dal comune di Pompei, c’è il Movimento Turismo del Cioccolato e delle Eccellenze Italiane, un’associazione nata in questi anni per promuovere il gustoso e dolce alimento, amato da tutti. La manifestazione ha come partner la Tanagro Legno Idea che, nelle varie tappe, mette a disposizione le caratteristiche strutture in legno che ospitano i produttori di cioccolato.

A Pompei, i maestri cioccolatieri (provenienti da Campania, Sicilia, Lombardia e Calabria) saranno all’opera dal 19 al 21 ottobre, in Piazza Bartolo Longo (di fronte al Santuario) dalle ore 10 alle 22 circa. Tra le curiosità di quest’edizione, lo stand dedicato alla cioccoterapia viso, a cura di Lakka Hair & Beauty.

