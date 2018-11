A cura della Redazione

I carabinieri trovano marijuana nella dispensa della sua casa a Pompei, arrestato. I militari dell’aliquota operativa della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno fermato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio Giuseppe Sorrentino, un 35enne del luogo già noto alle forze dell'ordine. Deve rispondere di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio

Perquisendo la sua abitazione, i militari hanno trovato 62 grammi di marijuana in un barattolo nella dispensa, olter ad un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi. In una cassaforte c'erano invece 4.700 euro in contanti, ritenuti provento illecito.

Ma non finisce qui. In un porticato di libero accesso adiacente all'abitazione, c'erano anche 87 cartucce calibro 9 che sono state sequestrate a carico di ignoti.

L’arrestato è ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

