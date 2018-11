A cura di Mario Cardone

Serve un atto di indirizzo della giunta guidata dal sindaco Pietro Amitrano per stabilire la strategia da adottare per la manutenzione ordinaria di dieci strade a Pompei, che è stata già decretata da oltre un mese e per la quale occorrono i fondi finanziari per mettere in cantiere i lavori. Le arterie viarie interessate sono via Mazzini, via Unità d’Italia, via Lepanto, via Vittorio Emanuele, via Gian Battista Della Salle, via San Giuseppe, via Astolelle, via sant’Abbondio, via Fondo della Rocca, Seconda traversa Vicinale Tre Ponti, per le quali dovrà essere rifatto il manto d'asfalto. Servirebbero 500mila euro, secondo i calcoli elaborati dall’Ufficio Tecnico diretto dall’architetto Marino, che dovrebbero essere procurati tramite la pratica di richiesta di un mutuo avanzata alla Cassa Depositi e Prestiti.

Allo stesso tempo è necessario regolarizzare, da un punto di vista catastale, il passaggio delle uniche due strade di periferia dell’elenco (via Fondo della Rocca e via Vicinale Tre Ponti) dalla proprietà privata a quella comunale. La decisione che dovrebbe prendere la giunta comunale riguarderebbe la decisione di incaricare l’UTC a far partire (o meno) la pratica di finanziamento e quella relativa al bando della gara d’appalto dei lavori pubblici in parallelo con la pratica d’accatastamento delle due strade, che risulterebbero comunali perché inserite nello stradario di Pompei e provviste dei servizi pubblici erogati dal Comune, anche se non è stato mai formalizzato in passato il passaggio di proprietà da privato a pubblico che, evidentemente, è necessario per la documentazione da allegare alla richiesta di mutuo.

Il tutto per cercare di accelerare l’iter di sistemazione delle strade che sono in pessima condizione di viabilità, come del resto in gran parte del territorio di Pompei.

