A cura di Mario Cardone

La ricerca universitaria viaggia di pari passo con le scoperte e i restauri nell'area archeologica di Pompei. Un convegno orientato alla migliore collaborazione tra il Parco Archeologico e l’Università Federico II prevede un confronto di studi sul Suburbio Occidentale di Pompei che punta alla sua migliore conoscenza e tutela. Se ne parlerà mercoledì 19 dicembre presso il Centro Congressi Partenope dell’Ateneo Federiciano.

Il Suburbio in questione è un quartiere della città ancica appena fuori le mura, recentemente recuperato. Un'area densa di ville e case “abbandonate nella boscaglia” per almeno un secolo, dotate di terrazze panoramiche affacciate a mare. Nel convegno saranno ufficializzati i risultati di ricerca e didattica universitaria, finalizzate alla valorizzazione, fruizione e divulgazione del sito di Pompei. Il progetto di studio ha previsto il coinvolgimento di cinque dipartimenti (Architettura, Studi Umanistici, Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura, Scienze della Terra dell'Ambiente e delle Risorse, Agraria) mettendo in campo diverse professionalità con lo scopo di produrre una proposta condivisa per il Parco Archeologico di Pompei riguardante gli strumenti di conoscenza utili alle strategie di scavo, restauro, valorizzazione e la sua fruizione.

Insieme sarà proposto un piano di accessibilità in linea con il Grande Progetto Pompei. Il Suburbio è attualmente oggetto di riqualificazione anche alla luce della proposta interdisciplinare che arriverà dalla Federico II. Dopo la prima parte del convegno, prevista la comunicazione dei risultati delle indagini finalizzate alla conoscenza dell’area al fine del suo consolidamento ed ampliamento. Successivamente sarà dibattuto il tema dell’accessibilità alle Terme suburbane di Pompei, finalizzato allo studio di soluzioni per il restauro, la valorizzazione e il miglioramento della sua fruizione.

