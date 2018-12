A cura di Mario Cardone

L’Open Day di ieri (20 dicembre) dell’Istituto comprensivo Matteo Della Corte di via Astolelle a Pompei, celebrato con lo slogan “A scuola con i dirigenti del futuro”, arriva a conclusione di una serie di progetti scolastici che hanno visto gli studenti protagonisti di attività creative, danza, musica ed altro. Nella giornata di giovedì 20 dicembre un presepe vivente rappresentato dalla scolaresca si è concluso con la recita sul significato e il culto della Natività, rappresentata nell’aula teatro a cui erano presenti il sindaco Pietro Amitrano, il consigliere comunale Giuseppe La Marca ed una foltissima rappresentanza della società civile di Pompei, composta da genitori, insegnanti e semplici simpatizzanti delle attività didattiche della scuola diretta dalla dirigente scolastica Marianeve Tarantino, che ama ripetere ”Siamo una grande famiglia”.

La direzione dell’Istituto ha spiegato in un manifesto il successo dell’ottimo rapporto stabilito con l’amministrazione comunale - «sempre presente e collaborativa» - che ha riguardato i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della struttura, a partire dal rifacimento dei bagni del primo piano dello stabile e soprattutto la scala d’emergenza, presidio importante per la sicurezza degli scolari.

«La scuola Della Corte è sempre stata caratterizzata da un corpo docente davvero eccellente, che ha il privilegio e la capacità di preparare da sempre i dirigenti della città pompeiana». Recita lo stesso manifesto affisso all’ingresso della scuola, a comprova dell’ottimo rapporto stabilito dalla medesima e l’amministrazione comunale del sindaco Pietro Amitrano, accolto calorosamente insieme a quanti hanno partecipato per vedere con i loro occhi la festa di recite, canti e suoni di ragazzi perbene nell’occasione dell’Open Day 2018.

