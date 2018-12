A cura di Mario Cardone

E’ arrivato a Pompei il ministro della Pubblica Istruzione, Marco Bussetti, accolto all’uscita Pompei Ovest dell’autostrada Napoli-Salerno dai vigili urbani diretti dal comandante Gaetano Petrocelli. Il ministro ha visitato gli scavi archeologici accompagnato dalla docente della Federico II Carmela Capaldi, che l’ha condotto al Santuario di Iside, ai teatri ed in visita ad alcune principali domus di via dell’Abbondanza, nel centro della Pompei Antica.

Subito dopo Bussetti è stato al Santuario della Vergine del Rosario, dove ha chiesto di salire sul campanile per avere una visione complessiva del paesaggio della pianura vesuviana-sarnese che circonda la Pompei moderna. Successivamente è intervenuta una pausa di relax e ristoro (come capita sovente per gli ospiti illustri di Pompei) alla Bosco de' Medici Winery, dove il ministro ha ricevuto la visita dal primo cittadino, Pietro Amitrano, che ha colto l’occasione per invitarlo a Palazzo de Fusco in una prossima visita a Pompei.

