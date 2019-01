A cura della Redazione

Al PompeiLab di via Astolelle a Pompei il ricordo di Fabrizio De Andrè. A 20 anni dalla morte del grande cantautore genovese, il prossimo 11 gennaio (ore 21), in concomitanza con la ricorrenza, ci sarà una fantastica serata di musica per omaggiare uno dei più grandi parolieri di sempre della musica italiana e non.

Una lunga session, dal titolo "Vita, amore, anarchia - 20 anni senza De Andrè", con venti canzoni e più di venti di musicisti che si esibiranno sul palco. Presenta Valeria Impagliazzo.

