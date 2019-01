A cura della Redazione

I carabinieri arrestano ex marito violento. Un 48enne di Barra è stato sottoposto ai domiciliari con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Ad eseguire il provvedimento, i militari della Stazione dell'Arma di Pompei, città in cui risiedeva prima di separarsi dalla ex moglie.

L’uomo, con precedenti per furto, rapina e lesioni, fu denunciato dalla donna, una 44enne, perché la tormentava da mesi con minacce e violenze. Così si fece coraggio e si rivolse ai carabinieri.

Ora il 48enne si trova ristretto nell'abitazione in cui vive da qualche mese.

