A cura di Mario Cardone

Stamattina, intorno alle ore 10.30, a Pompei, un camion proveniente da Treviso che trasportava blocchi di cemento si è incastrato sotto il ponte autostradale di via Astolelle. La parte superiore del mezzo pesante, con il suo carico di materiale edile, si è ribaltata sul selciato. A questo punto l'autotrasportatore ha dovuto chiedere l’intervento di una ditta specializzata che ha provveduto a separare il vano superiore del mezzo carrabile in modo da farlo tornare in corsa.

Nello stesso tempo, il secondo mezzo, intervenuto per portare soccorso tecnico al primo, ha provveduto al trasporto del materiale edile. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili urbani che hanno fatto defluire il traffico veicolare (molto sostenuto in quell’area di Pompei, situata in prossimità del Centro Commerciale La Cartiera) a senso unico alternato. Il camion si era immesso su via Astolelle proveniente da via Ripuaria.