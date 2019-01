A cura di Mario Cardone

E’ partito un intervento di manutenzione straordinaria nel quartiere di via Fontanelle al fine di arginare i continui allagamenti. Fontanelle appartiene alla periferia tra Pompei e Castellammare di Stabia. Metà territorio fa parte del centro stabiese, l’altra metà di quello mariano ma a quanto pare non è riuscito fino ad ora ad ottenere dalle due Amministrazioni comunali l’intervento necessario contro gli allagamenti dovuti alla mancanza di un impianto fognario efficiente.

Ora si è interessato personalmente al problema il consigliere regionale della Campania Alfonso Longobardi, vicepresidente della commissione Bilancio, che ha fatto circolare la sua seguente dichiarazione a riguardo: «Come avevo promesso a cittadini e residenti, stamani la Gori è intervenuta nella zona di via Fontanelle per definire interventi specifici per porre rimedio ai continui allagamenti. Ho chiesto ai responsabili della Gori di attuare una manutenzione straordinaria sull'area, per tutelare tutti i cittadini. Nelle more della definizione del collettore fognario - prosegue Longobardi -, i cui lavori consentiranno di portare finalmente a depurazione gli scarichi della zona, i tecnici interverranno tra pochi giorni con una massiccia pulizia dei canali e delle caditoie per migliorare il deflusso delle acque, sia piovane che reflue».

E’ stata, per così dire, trovata una soluzione provvisoria al problema in attesa che il collettore sia completato. Intervento che è arrivato grazie all'interessamento personale di un politico vicino al presidente della Regione Campania, che ha dichiarato il suo “impegno senza sosta” per il quartiere di Fontanelle, al fianco dei Comitati civici e delle comunità pompeiane e stabiesi in modo da assicurare la risoluzione di problemi che si sono accumulati negli anni e che si sono determinati a causa di gravi responsabilità politiche pregresse.

L’avvicinamento delle elezioni regionali (2020) sta conferendo più protagonismo alle varie compagini di governo della Regione Campania come a quelle di opposizione, a beneficio della politica del fare che non dovrebbe fermarsi alle vigilie elettorali.

(immagine di repertorio)

