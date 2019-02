A cura di Mario Cardone

Riunione plenaria di maggioranza, con i consiglieri comunali e gli assessori della giunta amministrativa di Pompei, i vari presentatori di lista alle ultime elezioni comunali, come il fratello del sindaco, Sergio Amitrano (definito durante la recente fase polemica da quelli del Partito Democratico “Signor Nessuno”), il membro del direttivo provinciale Pd, Carmine Lo Sapio. Il risultato pratico è, a questo punto, di aver formato un tavolo di riorganizzazione della maggioranza che prevede la presenza di soggetti istituzionali insieme a soggetti elettorali.

Così, se da un lato non è stata limitata l’ingerenza di alcuni personaggi nel Palazzo, sul versante opposto è stata invece estesa la medesima partecipazione ad altri nominativi che sono dello stesso numero delle liste di maggioranza delle elezioni comunali del 2017. Con questa iniziativa politica concertata, il sindaco Pietro Amitrano è stato messo di fatto sotto “tutela” nel senso che non è più lui a “fare le carte” come prevede la legge elettorale vigente, che conferisce al sindaco, eletto direttamente dal popolo, poteri amministrativi e politici di comando, ma si ritorna ad una forma organizzativa del tipo “Prima Repubblica”, solo che al posto dei segretari di partito, che un tempo assumevano notevole rilevanza nella programmazione politica, ora ci sono i rappresentanti di lista, veri e propri “capi” di gruppi di cittadini che si sono organizzati per le elezioni per “conquistare” il Palazzo.

Il risultato fondamentale della prima riunione è stato il chiarimento tra le parti e la ripartenza di una fase organizzativa del Consiglio comunale, la ridefinizione dei gruppi consiliari e l’adeguamento del regolamento dell'Assise. Di rimpasti di giunta non si è parlato mentre la maggioranza ha intenzione di “riscaldarsi” nei prossimi mesi alla “luce riflessa” delle iniziative urbanistiche e ai lavori pubblici della Regione Campania che prevedono in primis l’attuazione del progetto Eav con l’eliminazione di quattro passaggi a livello sul versante nord di Pompei, il rifacimento di via Crapolla e la riqualifciazione di via Lepanto, oltre alla costruzione del famoso hub ferroviario a Pompei Ovest, ridimensionato rispetto alla portata del progetto originario. Riguardo alla risistemazione stradale non è in cantiere alcun progetto di prossima esecuzione.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook