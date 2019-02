A cura della Redazione

I poliziotti del Commissariato di Pompei sono intervenuti in uno stabile di via Traversa Capone da cui si udiva un forte cinguettio proveniente da un ballatoio. Gli agenti, non appena raggiunto il posto, hanno notato subito tre reti metalliche adibite alla cattura degli uccellini ma soprattutto diversi volatili che erano già ingabbiati.

Tra questi, un lucherino, due fanelli e nove cardellini, di cui quattro con la cosiddetta “camicia” per richiamare e catturare altri uccelli. Tutti esemplari di specie protette di cui è vietata la detenzione.

Altri sette cardellini e due verzellini invece erano ingabbiati in uno scantinato del condominio all’aperto.

Gli uccelli sono stati visitati da un veterinario dell’ASL che ne ha accertato le buone condizioni di salute e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati poi gli stessi poliziotti del locale Commissariato a liberarli sul Vesuvio.