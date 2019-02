A cura della Redazione

I carabinieri della Stazione di Pompei hanno individuato e tratto in arresto per il furto aggravato di uno smartphone all’interno di un centro commerciale della città il 42enne di origine georgiana Giorgi Kopadze, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

Per quel furto commesso il 3 gennaio è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata.

I carabinieri gli hanno notificato la misura quando Kopadze si è recato alla stazione di Borgoloreto dove doveva presentarsi due volte al giorno poiché era sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il raeto di furto.

Dopo le formalità è stato arrestato e tradotto in carcere.