Anche il Parco Archeologico di Pompei aderisce all'iniziativa, promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, #IoVadoAlMuseo che prevede 20 giorni di ingresso gratuito nell’anno solare in tutti i luoghi della cultura del Mibac. Oltre alle prime domeniche dei mesi da ottobre a marzo e alla Settimana dei Musei che, per l’anno 2019, ricade dal 5 al 10 marzo, ogni istituto offre altre 8 giornate ad ingresso libero, individuate sulla base delle caratteristiche del proprio territorio e per celebrare alcune ricorrenze legate alla storia del luogo.

A Pompei, le 8 giornate gratuite saranno:

30 marzo (Data di inizio degli scavi ufficiali a Pompei nel 1748)

25 aprile (Anniversario della Liberazione d’Italia)

8 maggio (Festa patronale di Pompei)

8 giugno (Data di nascita dell'archeologo Giuseppe Fiorelli)

24 ottobre (Data dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.);

24 dicembre (Vigilia di Natale)

26 dicembre (Festività di Santo Stefano)

31 dicembre (Vigilia di Capodanno)

Un’ulteriore novità, che entrerà in vigore il 28 febbraio, è la riduzione a 2 euro del costo del biglietto per i cittadini dell’Unione Europea di età compresa tra i 18 e i 25 anni.

(comunicato Parco Archeologico di Pompei)