A cura di Mario Cardone

Una motocicletta ha investito un pedone sulla Strada Statale 145, allo svincolo delle corsie d’ingresso del centro commerciale Auchan. L’incidente si è verificato intorno alle ore 12 di oggi (venerdì 26 aprile). Sul posto sono giunti i vigili urbani che hanno immediatamente chiesto l’intervento di pronto soccorso per il ricovero di entrambi i protagonisti (motociclista e pedone) della vicenda, presso l’Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

I due pare non abbiano riportato ferite molto gravi, anche se bisognerà attendere l’esito dei referti. Stando alle prime notizie, sembra che nell’ingorgo del traffico la motocicletta, guidata da un centauro originario di Torre Annunziata, si sia trovata all’improvviso di fronte un giovane polacco che attraversava la strada in direzione dell’ingresso del centro commerciale Auchan.

Non è, purtroppo, il primo incidente stradale che si verifica in quell’area di Pompei. Anzi, in qualche caso precedente ci è scappato anche il morto a causa del traffico intenso ed indisciplinato che contraddistingue costantemente quella zona, dove si trovano, oltre al centro commerciale, anche il mercato dei fiori, il casello autostradale Napoli-Salerno, con il tratto di congiunzione con la bretella diretta verso Castellammare di Stabia e la penisola sorrentina, ed il quadrivio tra le arterie stradali che portano verso il territorio vesuviano stabiese e quelle dirette verso il comprensorio nocerino - sarnese.