A cura di Mario Cardone

Gli agenti della Polizia di Stato di Pompei, portando a termine sotto la direzione della vice Questore Stefania Grasso un'inchiesta della Procura distrettuale antimafia, hanno arrestato Francesco Corbelli, 59 anni, ritenuto uno degli estorsori del clan Cesarano di Ponte Persia, con l’aggravante del 416 bis.

L'inchiesta prende piede da una prima richiesta estorsiva del 2018 ai danni di un'officina meccanica di Ponte Persica a Pompei. Lo sconosciuto, in quella occasione, chiese «mille euro per i carcerati di Ponte Persica». Non avendo ricevuto i soldi, a gennaio scorso si era mosso proprio Corbelli, reiterando la richiesta «perché il regalo promesso non è arrivato».

L'uomo è stato incastrato dalle telecamere di sorveglianza dell'officina. E stamattina è stato arrestato per estorsione e associazione mafiosa.