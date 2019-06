A cura della Redazione

La GORI comunica che dalle ore 9:00 alle 13 di martedì 2 luglio verrà sospesa l'erogazione idrica in diverse zone di Pompei per consentire la realizzazione di lavori programmati alla rete.

Le aree della città mariana interessate dai disservizi sono: Via Nolana, Via Salvo D’Acquisto, Via Giuseppe Fucci, Via Crapolla II, Via Villa Dei Misteri, Traversa Di Via Capone, Via Fossa Di Valle, Via Parrelle Civita Giuliana, Via Pizzo Martino, Traversa Di Via Antonio Segni, Via Tre Ponti, Via Crapolla I, Via Giuliana, Via Parroco Federico, Via Arpaia, Via Armando Diaz, Via Acanfora, Via Andolfi, Via Diomede, Via Antonio Segni, Via Epitaffio, Via Civita Giuliana e Relative Traverse.