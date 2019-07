A cura della Redazione

A cinquant’anni dai moti di Stonewall, evento storico per la comunità LGBT, si organizza al Pompei Lab per la seconda volta, il Pride Music Fest, un evento musicale che ha l’intento di raccogliere fondi per il prossimo Sorrento Pride del 14 settembre.

Alla manifestazione parteciperanno diversi artisti che daranno il loro contributo con diverse performance canore. Tra i partecipanti anche il gruppo che sta riscuotendo molto successo in zona, La Genderia, ideata dall’artista oplontino Emilio Rez di cui è il frontman. Il gruppo, che ha fatto il suo debutto estivo dal Rena Nera di Torre Annunziata lo scorso giugno e che ha riscosso un ottimo consenso da parte del pubblico e dagli esperti del settore, è interessato da parecchi organizzatori di zona e non solo ma, quella di stasera, sarà un’ospitata d’eccezione.

“Per il Pride Music Fest -dichiara Emilio Rez- abbiamo preparato un live show piuttosto ritmato. Chi mi conosce e chi ci conosce, sa perfettamente che non siamo amanti delle ballate, quindi ci sarà da scatenarsi su ritmi elettronici, house e techno in cui abbiamo volutamente aumentato i BPM affinché tutti possano aumentare il loro entusiasmo e la voglia di ballare fino alla fine, ascoltando canzoni che hanno qualcosa da dire su cui riflettere. Per l’occasione abbiamo preparato un nuovo singolo, che uscirà sulle piattaforme digitali prossimamente, ma che presenteremo, in anteprima, stasera al Pompei Lab. Il titolo è tutto un programma: Unione Europea (benvenuti in Deutschland), una canzone che con occhio clinico ed ironico descrive ciò che è, in pratica, la nostra Unione Europea. Un brano scritto in meno di 30 minuti, ma con un testo degno di nota. Inoltre, sempre in anteprima, canterò la mia HIT Sei Tremenda in spagnolo che, per l’occasione, diventerà Eres Tremenda, lanciata anni fa dalle radio spagnole e mai cantata in Italia”.

Ci sarà da divertirsi e da sorprendersi a quanto pare con La Genderia, che vedrà in scena i ballerini e sputafuoco Marco De Angelis e Ida de Luca, i djs Claudio Climaco ed Alex Rai, la bassista e co-cantante Monica Russo e il poliedrico artista Emilio Rez che vanta performance e collaborazioni con club internazionali sia in Italia che all’estero e ospitate televisive di rete nazionale, come i salotti di Maurizio Costanzo e Barbara D’Urso, ma anche gag per Striscia la notizia o interviste per La Vita in diretta, l’Italia sul due, Rainews 24 e molti altri ancora.

“Tengo ad avvisare tutti i partecipanti - conclude Rez- di armarsi di tanta energia e positività e, se ci tenete a recarmi un personale piacere come ciliegina sulla torta, vi invito a rovistare nel vostro armadio e presentarvi con un outfit da “passerella”. L’appuntamento è quindi per tutti, a partire dalle ore 20:30 al Pompei Lab (Pompei).