A cura di Mario Cardone

Il foro triangolare è il centro culturale dell’antica Pompei. Ha un’origine ellenica ed una trasformazione stratificata nel periodo sannitico e romano. All’interno sono edificati monumenti onorari e un ginnasio per la formazione dei giovani formato da una schola con sedile circolare usato come banco scolastico. Il direttore generale del Parco Archeologico di Pompei, Massimo Osanna, ha pubblicato in questi giorni su Instagram nuovi reperti di rara e delicata bellezza rinvenuti nel Foro Triangolare che lui ha definito ex voto del IV secolo a. C. Si tratta di reperti rinvenuti nel corso degli scavi di approfondimento del significato di un Santuario che probabilmente è stato un ninfeo ma che conserva ancora significati degni di approfondimento nel Santuario dedicato ad Atena.

Gli studi sono portati avanti in collaborazione con l'Università Federico II di Napoli. Recentemente Osanna ha fatto sapere che dagli scavi sono affiorati una antefissa che decorava il tempio dorico (fine IV sec. a.C.) e terrecotte figurate offerte come ex-voto nello spazio sacro (III sec. a.C.). L'antefissa è un fregio della testata delle travi del tetto o un’occlusione dei canali terminali delle tegole dell’edificio in terracotta a fattura greca. Ha una forma di palmetta con testa umana.

Il Foro Triangolare è stato un importante centro religioso, formativo e culturale dell’antica Pompei sito su una terrazza naturale, tra il mare e la piana del Sarno. Era un luogo di contemplazione dedicato ad ambientazioni lacustri creati grazie all’abbondanza di acque sottostanti. Accolse nella seconda metà del VI secolo a.C., l’insediamento di un tempio dorico. Nel II secolo a.C. l’utilizzo del pianoro fu esteso alla formazione scolastica giovanile. La struttura archeologica del Foro triangolare risulta formata da uno spazio riservato ai riti sacri, un imponente propileo con colonne ioniche, un grande porticato a tre lati, aperto verso la valle del Sarno, che delimita una pista per competizioni ginniche e risulta collegato alla palestra sannitica e al Teatro. Nell’epoca augustea (I secolo a.C.) furono edificati all’interno di quell’area monumenti onorari e culturali come una schola con sedile circolare che all’epoca serviva presumibilmente da “banco scolastico” dalla gioventù locale. L’ambientazione della schola del Foro Triangolare ha probabilmente ispirato il mosaico pompeiano, esposto al Mann, della scuola di Platone.