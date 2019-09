A cura della Redazione

Mancano ormai pochi giorni al 12° Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia, in programma a Pompei per sabato 14 settembre per il quale sono attesi 10.000 partecipanti.

L’evento, patrocinato dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, è promosso dal Rinnovamento nello Spirito Santo in collaborazione con la Prelatura Pontificia di Pompei, la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, l’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI e il Forum delle Associazioni Familiari.

Quest’anno il Pellegrinaggio si svolgerà in preparazione del Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019 (www.october2019.va), indetto da Papa Francesco sul tema «Battezzati ed inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo». Il tema che guiderà l’imminente edizione, dunque, trae spunto proprio dalle parole del Santo Padre: «Chi ama, si mette in movimento... si dona all’altro e tesse relazioni che generano vita» (dal Messaggio per la Giornata Mondiale Missionaria 2019).

I pellegrini si ritroveranno alle ore 14.00, presso l’Area mercatale di Scafati, per un momento di animazione e di preghiera a cura del Servizio Nazionale della Musica e del Canto del RnS, con esortazioni e testimonianze. A prendere la parola, moderati dalla giornalista Paola Rivetta, saranno: S. E. Mons. Francesco Marino, Vescovo di Nola; Don Paolo Gentili, Direttore dell’Ufficio