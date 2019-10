A cura della Redazione

Era quasi riuscito ad imboccare l’autostrada quando i carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata gli hanno tagliato la strada. Bloccato dalle pattuglie, non ha potuto fare altro che aprire lo sportello e affidarsi alle sue gambe. La fuga è durata pochi metri, i carabinieri l’hanno raggiunto e poi bloccato.

E’ così finito in manette D.C., un 21enne di Ponticelli già noto alle forze dell'ordine Aveva rubato un’automobile in via Colle San Bartolomeo a Pompei e il proprietario, resosi conto del furto, aveva immediatamente allertato i carabinieri.

Battendo le strade della cittadina, i militari, hanno individuato il ladro poco prima che raggiungesse il casello autostradale di Pompei Ovest. Il giovanearrestato per furto aggravato, è ora in camera di sicurezza in attesa di giudizio.