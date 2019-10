A cura di Mario Cardone

Un impegnativo intervento della società Gori ha avuto inizio questa mattina (14 ottobre) per riparare una condotta idrica sul territorio di Pompei. I lavori hanno interessato tutta la carreggiata di via Ripuaria al confine tra Pompei e Scafati.

Per questo motivo è stato necessario interrompere il traffico automobilistico che non si sa quando verrà ripreso.

Un decreto sindacale del primo cittadino di Pompei, Pietro Amitrano, ha provveduto a chiudere per oggi e domani le scuole pubbliche site nei rioni di Messigno e Mariconda, perché entrambe sprovviste d’acqua corrente. La falla alla condotta è grande e non è possibile al momento preventivare i tempi dell’intervento che sicuramente si protrarrà (oltre a quella di oggi) anche per la giornata di domani, 5 ottobre (la Gori fa sapere che l'emergenza dovrebbe terminare alle 20,15 di stasera).

Il Comando dei Vigili Urbani si ripropone con successivi comunicati dell’Ufficio Stampa del Comune di aggiornare cittadini e commercianti sullo sviluppo dell’intervento di ripristino del servizio idrico e della percorrenza dell’arteria stradale che collega l’area vesuviana a quella nocerina-sarnese.