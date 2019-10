A cura di Mario Cardone

“Note sotto Le Lune” a Pompei, serata jazz con la voce di Walter Ricci e la tromba di Fabrizio Bosso.

Una delle voci jazz più apprezzate in Italia e all'estero, e uno dei trombettisti italiani più talentuosi di sempre, si sono dati appuntamento nella città degli Scavi e del Santuario per una serata che unirà idealmente Napoli e Torino sull'asse della musica d’autore: Walter Ricci e Fabrizio Bosso saranno infatti i protagonisti dell’esclusivo live in programma giovedì 24 ottobre 2019 (ore 21) sul palco de “Le Lune Bistrot & Winebar” (Pompei - Via Lepanto, 176) nell’ambito del ciclo di concerti “Note sotto Le Lune”.

La collaborazione artistica tra Ricci e Bosso risale al 2007. Tra le altre cose, nel 2016 i due artisti sono nel progetto "Spiritual” con Alberto Marsico e Alessandro Minetto e insieme incidono un album per la collana dedicata al Jazz italiano pubblicata da L’Espresso; nel 2017, invece, Ricci è ospite speciale nel disco di Bosso “Merry Christmas Baby”.