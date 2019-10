A cura della Redazione

La società GORI comunica che a causa di un guasto improvviso sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione dalle 10:30 alle 14:30 di lunedì 28 ottobre 2019, nelle seguenti zone del comune di Pompei:

via Carrara, via Mariconda, via Molinelle ed in tutte le traverse della zona