Il Comune di Pompei annuncia che le scuole non resteranno chiuse nella giornata di martedì 5 novembre a causa delle avverse condizioni meteo.

"In relazione al maltempo che ha indotto alcuni Comuni a chiudere le scuole si comunica che non sussistendo sul nostro territorio (al momento) un’allerta meteo tale da giustificare la chiusura, domani martedì 5 novembre le scuole di Pompei resteranno regolarmente aperte, salvo indicazioni contrarie", si legge in una nota apparsa sul profilo Facebook dell'Ente.