A cura della Redazione

I mercatini natalizi di Pompei continuano in piazza Bartolo Longo. Il weekend del 28 e 29 dicembre si prospetta ricchissimo di eventi. Sarà possibile trascorrere del tempo all'insegna dell'intrattenimento e del divertimento sia per gli adulti che per i più piccini.

Sabato e domenica, in mattinata ed in serata, si potrà assistere al mitico teatro dei burattini dei fratelli Ferraiolo. Trattasi di una forma di teatro delle marionette molto antico, giunta alla quarta generazione. L'attività fu cominciata da Pasquale Ferraiolo, napoletano, che lasciò il teatro nel 1860.

Contemporaneamente si potrà passeggiare tra i giardini della piazza ed ammirare le luminarie, scattare foto ai piedi dell'arco luminoso e dell'albero che sorge dinanzi al santuario della Madonna del Rosario.

Quarantotto ore di eventi accompagneranno il viaggio tra i sapori dell'Italia. Infatti per i palati più esigenti ci sono le specialità culinarie provenienti dalle diverse regioni. Cioccolata di Modica igp, salumi e formaggi dell'Alto Adige, taralli di Puglia, miele e confetture del Cilento e delizie dolciarie di Palermo. Artigiani di oggettistica attendono per la presentazione di oggetti handmade. La cittadinanza è attesa dalle ore 10,00 alle ore 22.00.