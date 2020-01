A cura della Redazione

Ancora disservizi legati alla fornitura di acqua.

La società Gori comunica che a causa di un guasto improvviso sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione dalle 13,00 alle 17,00 di lunedì 20 gennaio 2020, nelle seguenti zone del comune di Pompei:

- Via Nolana dal civico 2 al civico 20,Via Lepanto, Via Mazzini, Via Roma, Via Plinio, Via Minutella, Corso Vittorio Emanuele, Via Ripuaria , Via Sacra, Via Carlo Alberto , Via Duca D' Aosta , Via Parroco Federico, Via Sant' Abbondio, Via Parrocchia , Via Anastasio Rossi e tutte le relative traverse