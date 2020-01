A cura della Redazione

Un comunicato di Palazzo De Fusco ha annunciato l’avvio dell’iter per procedere all’esecuzione di un Centro sportivo polifunzionale che sarà finanziato con mutuo di quasi un milione e mezzo di euro stipulato con l’Istituto per il Credito Sportivo.

L’opera rientra nei programmi dell’Amministrazione fin dal suo insediamento di circa due anni e mezzo fa, anche se si tratta di un’iniziativa ereditata da amministrazioni precedenti.

Il Centro sportivo sorgerà in via monsignor Di Liegro, nel quartiere Parco Maria, in prossimità del Centro della Pompei Moderna. E’ dotata di circa 400 posti a sedere, potrà ospitare gare internazionali e sarà affiancato da una struttura di servizi a supporto di atleti e addetti ai lavori. Comprende un’area gioco che da progetto è grande quanto un campo da gioco polifunzionale, con coperture di base in vinilico, materiale omologato per la pallavolo e il basket. Previsto anche un bar interno e un locale per il pronto soccorso.

All’esterno sarà prevista la costruzione di un’ area di sosta per autombulanze e autobus, e un parco giochi per bambini. “Ora – annuncia il sindaco Pietro Amitrano – non ci fermiamo più. Questo è uno dei progetti su cui la mia Amministrazione aveva puntato di più. Pompei deve poter riavere lo sport sempre negato, i giovani la possibilità di praticarlo”. Annuncia il primo cittadino di Pompei che, data l’altezza, da giovane si è distinto nel basket. “Come avevo più volte annunciato – prosegue Amitrano - ora cominciamo a raccogliere i frutti di un lavoro durato oltre due anni, ma determinato e concreto. Siamo sulla strada giusta per restituire dignità a Pompei Moderna. Basta polemiche, ora contano solo i fatti”.