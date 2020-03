A cura della Redazione

Sulla pagina facebook “Notizie di Pompei” è stato pubblicato un post in cui si segnala l’arrivo in nottata di un bus per il trasporto privato in piazza Falcone e Borsellino. “Testimoni oculari – si legge – riferiscono che le persone erano ammassate all’interno senza il rispettare la distanza di sicurezza e, appena scese dall’automezzo, sono subito scappate via nelle auto che stavano li ad attenderle, senza essere soggette ad alcun controllo”. Il post, come era naturale, ha sollevato protesta e indignazione da parte di tantissime persone.

Ora noi non sappiamo se le cose siano andate veramente così. Se si tratti di un bus di linea regolarmente autorizzato al trasporto passeggeri, oppure un pullman che rientrava da una gita truristica, e partito probabilmente prima che fossero introdotte le norme anti-coronavirus. O chissà ancora cos'altro.

Tuttavia riteniamo che sarebbe opportuno un approfondimento della vicenda da parte delle forze dell’ordine, perché con i vincoli così restrittivi introdotti per il contenimento della diffusione del coronavirus ci sembra strano che un bus circoli liberamente senza essere sottoposto, prima e durante il viaggio, ai dovuti controlli. Ma soprattutto per dare tranquillità ai tantissimi cittadini che stanno seguendo pedissequamente tutte quanto viene loro imposto al fine di rallentare la diffusione del contagio del viru..