A cura della Redazione

L'Amministrazione Commissariale della Città di Pompei ha adottato una serie di misure volte a contrastare l’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19 con agevolazioni finanziarie per i cittadini e per le attività produttive.

In particolare, è stato deliberato lo spostamento della rata per il Canone per l’occupazione degli spazi e aree pubbliche al 31 ottobre 2020, senza alcun aggravio di interessi e di more, così come per la Tassa rifiuti la scadenza della prima rata è fissata al 30 giugno.

E’ sospeso, fino al 31 maggio 2020, il ticket per la sosta nelle cosiddette strisce blu. Per la Ztl mezzi lunghi è stabilita la chiusura del check point, situato in Piazza Falcone e Borsellino, con la possibilità del pagamento on line, con la riduzione del 5 per cento.

L’imposta di soggiorno, già sospesa con precedente atto, è ulteriormente sospesa fino al 31 maggio 2020 mentre il pagamento e gli adempimenti amministrativi per il I trimestre 2020, sono prorogati al 15 luglio 2020.

Infine, entro il prossimo 31 maggio, in tema di refezione scolastica, sarà disposto il rimborso per i pasti pagati e non consumati.