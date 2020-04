A cura della Redazione

Sarà trasmesso dal Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei il quinto appuntamento con il “Rosario per l’Italia”. Alle 21 di mercoledì 15 aprile, l’Arcivescovo della città mariana, monsignor Tommaso Caputo, ne guiderà la recita, trasmessa da Tv2000 (canale 28 del DDT, 157 di Sky e 18 di Tivusat) e InBluradio, oltre che in diretta Facebook sulle pagine ufficiali dell’emittente della Conferenza Episcopale Italiana e del Santuario di Pompei, e sul sito e sulla pagina Facebook del quotidiano Avvenire.

Dunque anche Pompei fa suo l’appello dei Vescovi italiani che, in questo tempo di emergenza sanitaria, hanno promosso momenti di preghiera per tutto il Paese.

La sera del 15 aprile, «il Santuario di Pompei aprirà le sue braccia e il suo cuore a tutti i nostri connazionali perché la casa di Maria è anche la dimora degli uomini e delle donne del nostro Paese, che sta vivendo la sofferenza e la paura di una prova misteriosa e inattesa», come afferma l’Arcivescovo Prelato di Pompei.

«La preghiera dà conforto e speranza e, oggi, la Chiesa italiana invita tutti a unirsi nella recita del Santo Rosario, che il Fondatore del Santuario, il Beato Bartolo Longo, nella celebre Supplica alla Beata Vergine, definì “catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo di amore che ci unisci agli Angeli, torre di salvezza negli assalti dell’inferno, porto sicuro nel comune naufragio”».

La recita del Rosario del 15 aprile, durante la quale saranno meditati i Misteri della Gloria, si concluderà con la Supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei.

In questo periodo, nel quale non è possibile partecipare alle celebrazioni in basilica (che resta comunque aperta, in determinati orari, per la preghiera personale) decine di migliaia di persone stanno seguendo, ogni giorno alle 17.00, la recita del Rosario in streaming sulla pagina Facebook del santuario e altrettante hanno assicurato la propria partecipazione alla “Staffetta del Rosario”, proposta ai pompeiani e ai devoti della Madonna del Rosario. Ogni giorno, dalle 7 alle 22, ognuno sceglie una mezz’ora nella quale recitare il Rosario, così da creare una vera e propria catena di preghiera. È possibile comunicare l’orario scelto sulla pagina Facebook ufficiale “Pontificio Santuario di Pompei”, mediante un post specifico dedicato all’iniziativa. Anche la santa Messa delle ore 10.00 e la recita della Supplica, alle 12.00, sono molto seguite.