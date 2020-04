A cura di Mario Cardone

Passano a 23 i contagiati da Covid-19 tra i cittadini residenti del comune di Pompei.

E’ quanto si apprende dalla pagine facebook del Comune pompeano. Dagli altri dati si evince, comunque, una situazione di sostanziale stabilità del contagio perché le persone tuttora positive restano ferme ad 11 in quanto passano da 7 ad 8 il numero dei guariti mentre scendono ancora di 5 unità (da 26 a 21) le persone in isolamento domiciliare. Questo ultimo dato, come è stato reiteratamente sostenuto, è motivo di ansia per i pompeiani perché il quadro dei dati forniti dall’Amministrazione comunale risulta mancante del numero dei tamponi effettuati per controllare la diffusione della pandemia.

Non è dato sapere, pertanto, se coloro che abbandonano lo stato di isolamento hanno avuto un accertamento preventivo per accertare che non costituiscono un pericolo di infezione per la comunità