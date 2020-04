A cura di Mario Cardone

Restano fermi alla situazione precedente, nel Comune di Pompei, le statistiche dei cittadini contagiati dal Covid-19 (23): il numero dei positivi (7) e quello dei deceduti (6), così come i guariti (10).

Nello stesso tempo il Comune di Pompei ha annunciato su Facebook il programma di sanificazione delle strade pubbliche.

La cittadinanza è stata avvisata che, a partire dalle ore 8 del 21 aprile e fino (presumibilmente) alla sera del 24 aprile, quando dovrebbero aver termine le operazioni di sanificazione ambientale, le strade indicate in una serie di 4 elenchi verranno sottoposte, in giorni prestabiliti, alle attività di sanificazione e disinfezione che progressivamente interesseranno tutto il territorio comunale.

E’ stato programmato per questa settimana il quinto ciclo di igienizzazione di tutte le strade e le relative traverse del territorio di Pompei. Il comunicato social dell’amministrazione comunale di Pompei ha invitato la popolazione locale, al fine di facilitare le operazioni di sanificazione, a rimuovere anzitempo le automobili parcheggiate. I prodotti utilizzati e le modalità di sanificazione e disinfezione non sono pericolosi per le persone e per gli animali, pertanto nessuna raccomandazione particolare è stata diramata alla cittadinanza.

Eventuali strade che, per circostanze sopravvenute, non dovessero essere sanificate, verranno igienizzate il giorno successivo.