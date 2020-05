A cura della Redazione

Proseguono, dal Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei, gli appuntamenti con le celebrazioni e altri momenti di preghiera in diretta televisiva e streaming. Con una importante novità.

Il “Buongiorno a Maria”, la preghiera con cui i devoti della Madonna e i fedeli di tutto il mondo, nei mesi di maggio e ottobre, affidano il nuovo giorno alla Madre celeste, da lunedì 11 maggio sarà trasmessa in diretta televisiva anche da Tv2000. La diretta trasmessa dall’emittente della Conferenza Episcopale Campana si va ad aggiungere a quella trasmessa, già dal 1° maggio, in streaming sulla pagina Facebook Pontificio Santuario di Pompei. Ogni mattina, dunque, alle 6.30, dal lunedì al sabato, i fedeli potranno seguire la recita della preghiera in diretta su Tv2000 (visibile sul canale 28 del digitale terrestre, 157 di Sky e 18 di tivùsat) oltre che in diretta streaming sulla pagina Facebook Pontificio Santuario di Pompei.

Dopo il “Buongiorno a Maria”, Tv2000 trasmetterà, sempre in diretta tv, anche la santa Messa alle 8.30 e un’altra santa Messa, alle 19. Questa della sera andrà in diretta anche su Radio Vaticana e Vatican News.

Il pomeriggio, alle 18, resta invariato l’appuntamento con la recita del santo Rosario, in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del Santuario. Fino al 16 maggio, subito dopo il Rosario ci sarà anche la Novena di Ringraziamento.

Infine, ogni domenica, a partire dal 17 maggio, la santa Messa delle 10 sarà trasmessa in diretta televisiva da Canale 5. L’eucarestia domenicale in diretta sull’emittente Mediaset proseguirà fino alla fine del mese mariano.

In diretta per ridurre le distanze ed essere vicini ai fedeli: in questo tempo di emergenza sanitaria il Santuario moltiplica le dirette Tv e social per continuare ad accompagnare i fedeli nella preghiera quotidiana.