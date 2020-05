A cura della Redazione

Intensa attività dell’Amministrazione commissariata del Comune di Pompei. Dopo aver autorizzato con apposita ordinanza la riapertura in sicurezza per venerdì 29 maggio del mercato settimanale di via Aldo Moro, insieme a quella dei chioschi e dei gazebo con banchi di vendita nel centro della città moderna a Porta Marina (superiore ed inferiore), ha ripreso la fase di concertazione con il suo staff di dirigenti e collaboratori, forze dell’Ordine, sindacati e associazioni di categoria sulle le misure più idonee per sostenere il settore turistico (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.).

Il commissario prefettizio Santi Giuffrè ha già annunciato l’intenzione di sospendere fino alla fine dell’anno la tassa di soggiorno e quella di occupazione di suolo pubblico (salva diversa decisione dell’Amministrazione che uscirà dalle urne alla fine di settembre). Ora intende definire nei dettagli la parziale pedonalizzazione del centro storico di Pompei (fioriere, barre, navetta per i pellegrini, segnaletica stradale ecc.). Soprattutto intende avviare a soluzione (almeno parziale) la problematica parcheggi dopo la sistemazione di piazza Schettino e quella di via Fucci (cavalcavia e pulizia dell’area), con una pubblica richiesta di manifestazione d’interesse da parte di proprietari di aree private libere, che intendono trasformarle in parcheggi.

Tale buona intenzione andrebbe assecondata (anche per offrire soluzioni concrete al superamento della crisi) nelle sovrapposte e svariate competenze della burocrazia regionale (come Soprintendenze ed altro) al fine di stabilizzare risoluzioni in materia di parcheggi emanate a carattere temporaneo (come avvenne per il Giubileo) nel corso dell’attuale commissariamento del comune di Pompei.