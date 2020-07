A cura della Redazione

L'ex sindaco Pietro Amitrano ci riprova: deve decidere ancora se correre da solo come candidato a sindaco di Pompei, a capo di una sola lista civica, o entrare in una coalizione, che date le formazioni in campo non può essere che quella di centro-destra e moderati. Nel centro destra (Conforti e compagni per intendersi) brindano già all’ingresso della nona lista della coalizione ma lui (Amitrano) frena. “Non c’è nulla di ufficiale anche se è vero che abbiamo avuto degli abboccamenti preliminari con alcuni di loro”. Spiega il sindaco uscente di Pompei, sfiduciato prima dell’estate (e del Covid-19) dalla sua stessa componente politica.

Amitrano non ha ancora sciolto le sue riserve riguardo la decisone di scendere di nuovo in lizza per la poltrona di primo cittadino di Pompei a capo di una sua lista civica ed esclude (chiaramente) di allearsi con la coalizione capeggiata da Carmine Lo Sapio. A questo punto le opzioni che restano sono due: O Pietro Amitrano si allea con moderati e il centrodestra in un blocco che annovera già otto liste civiche con candidati di diversa estrazione politica, o decide di scendere in campo con una sola lista civica che indica il suo nome come candidato a sindaco di Pompei. “Ci sto riflettendo", ha dichiarato Amitrano, escludendo in ogni caso l’alleanza con Lo Sapio e compagni