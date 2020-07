A cura della Redazione

"La mia candidatura a sindaco di Pompei? Faccio un passo di lato per permettere ai citta di farne 100 in avanti". Lo ha detto l'architetto Giovanni Vangone nella conferanza stampa che si è tenuta presso l’Hotel del Sole di Pompei insieme al candidato sindaco per il centrosinistra Carmine Lo Sapio.

Il quale ha tenuto a rassicurare gli alleati che l’operazione di rafforzamento (?) della coalizione non comporterà futuri incarichi istituzionali per l’architetto, al quale sarà affidato il coordinamento e l’esecuzione del programma elettorale.

Lo Sapio non ha risparmiato una stoccata alla precedente amministrazione. “Chi ha guidato la città fino a pochi mesi fa era subalterno ai dirigenti comunali. Non posso accettare che la città venga amministrata da chi non è in grado di far rispettare l’indirizzo politico amministrativo, prerogativa di sindaco e giunta comunale. Se sarò eletto sindaco, a Palazzo De Fusco si cambierà registro”.

Poi uno sguardo alle prossime elezioni. "Una coalizione, la nostra, che cresce - conclude Lo Sapio - ma cresce soprattutto nei contenuti programmatici che per noi sono fondamentali. Essa si arricchisce della professionalità dell'architetto Vangone, della sua esperienza tecnica al servizio della città e delle Istituzioni".