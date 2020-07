A cura della Redazione

Confronto nella Confcommercio di Napoli sulle criticità del trasporto pubblico nel polo turistico che va da Pompei alla Penisola Sorrentina. Si è parlato anche sugli interventi mirati ad alleviare le pesanti conseguenze dell’emergenza Covid-19 sui flussi turistici.

Presenti il Presidente EAV Umberto De Gregorio, il Presidente dell’Ente Parco Monti Lattari Tristano Dello Ioio, i rappresentanti del Coordinamento Confcommercio Pompei-Penisola Sorrentina, le associazioni di Pompei, Castellammare, Vico Equense, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense, ed il Sindacato Balneari Provinciale di Napoli.

Tristano Dello Ioio ha sottolineato l'importanza di concepire le aree di Pompei e della Penisola sorrentina come un distretto turistico unitario con una programmazione comune. Da parte loro i presidenti delle Confcommercio locali hanno sottolineato la gravità del problema sicurezza ed ordine pubblico sulla Circumvesuviana, a causa della carenza di controlli sui treni e nelle stazioni, ed hanno invocato una maggiore vigilanza per evitare il rischio di assembramenti e l’afflusso disordinato di persone senza biglietto e malintenzionati.

De Gregorio ha replicato spiegando la situazione di grande difficoltà nella quale opera l’EAV a causa della carenza di risorse finanziarie e del venir meno dei contributi statali, cui si aggiungono i costi aggiuntivi per la sanificazione dei treni ed il crollo delle entrate (per vendita biglietti) a causa dell’emergenza Covid. La soluzione sarebbe quella di chiedere alle Amministrazioni comunali di collaborare alla vigilanza delle stazioni con le Polizie Municipali.

Il Coordinamento Confcommercio ha espressamente chiesto a De Gregorio di prevedere a breve un intervento straordinario per la vigilanza a bordo dei treni e nelle stazioni, in modo da dare un segnale ad utenti e ai turisti sul ripristino della legalità. In ogni caso attualmente l’EAV sta investendo in attrezzature ed assunzioni di personale, finalizzati a migliorare il servizio.

Operativamente sono stati richiesti una serie di interventi che potrebbero essere attuati in tempi brevi senza particolare impegno di risorse: il miglioramento della segnaletica, sia luminosa che fissa, in particolare nelle stazioni di Napoli Garibaldi e di Pompei Villa dei Misteri e Santuario. Si tratta di stazioni di Comuni che rappresentano il biglietto da visita del territorio.

La delegazione di Pompei ha chiesto di intervenire per ridurre i lunghissimi tempi di attesa dei passaggi a livello a ridosso del centro città, che creano seri problemi di intasamento al traffico cittadino. De Gregorio si è impegnato trasferire la questione con i competenti settori tecnici e fornire una risposta in tempi brevi.

Se non altro, un dibattito serio sulle carenze del trasporto ferroviario locale è stato avviato.