L'ex capogruppo del Pd, Bartolo Martire spazza il campo dalle polemiche. Prende posizione, ribadendo le ragioni dei vertici cittadini democrat e avviando i lavori programmatici in vista della prossima tornata elettorale.

“Il gruppo consiliare del Pd composto da Vincenzo Mazzetti, Gigi lo Sapio e Franco Gallo, guidato dal capogruppo Bartolo Martire - si legge in una nota - “disidera fare chiarezza sulla querelle cittadina che sta investendo il partito”

“Non abbiamo tempo per beghe e inciuci - afferma Martire -. Il Partito democratico a Pompei siamo noi. Questo è evidente. Abbiamo una lista pronta, abbiamo un programma e i consiglieri e il segretario cittadino sono tutti dalla stessa parte. La polemica che ci vede coinvolti, nostro malgrado, in sostanza è superata dai fatti. Noi siamo, responsabilmente, andati già oltre le chiacchiere e ci stiamo confrontando quotidianamente sui temi e argomenti che realmente riguardano la città. In realtà, non avremmo neanche motivi di entrarci nelle polemiche perché fino a prova contraria, fino a qualche tipo di ufficialità che dica il contrario, il Pd sta tutto dalla stessa parte. Il gruppo dirigente cittadino si sta muovendo in maniera serena, sapendo di avere il sostegno totale del partito, perché un partito è composto da persone, esponenti e rappresentanti di un territorio. Persone che manifestano la propria vicinanza tutti i giorni, che fisicamente sono al nostro fianco e che ci hanno già confermato la loro presenza nelle prossime iniziative elettorali. La posizione del partito e chiara, definita e compatta. Siamo distanti da chi ha assunto posizioni personali lasciando il partito per sposare un progetto di centrodestra che è, tra l’altro, una operazione che si qualifica da sola”.