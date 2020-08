A cura di Mario Cardone

“Sono stato chiamato dal Pd, ho risposto con orgoglio e umiltà senza pensarci un attimo perché ritengo che questa mia candidatura alle Regionali sia il giusto proseguimento dell’impegno avviato dieci anni fa, affermatosi durante il mio mandato di sindaco, e che ora trova nuovi stimoli, sensi e opportunità cui non si poteva rinunciare. Le polemiche e le rivalse personali banalizzano il reale valore di questa tornata elettorale. Bisognerà fare ognuno la propria parte al fianco del presidente De Luca e del Partito, perché, oggi più che mai, il Pd deve raccogliere quanto ha seminato in questa ultima fase della storia d’Italia. Io sono pronto a dare il mio contributo”.

Queste le parole con cui Pietro Amitrano, sindaco uscente di Pompei, ha annunciato la sua candidatura alle Regionali per il Partito democratico. Inquinamento ambientale, sviluppo, cultura, buone pratiche, i temi che saranno al centro del suo programma politico.

Amitrano ricomincia da dove era stato costretto a fermarsi sostenuto da un gruppo di venti giovani che hanno scelto di accompagnarlo nella sua prossima battaglia. “Faremo campagna elettorale – spiega Amitrano - trasformando questo viaggio in un laboratorio aperto di politica e buone pratiche. Non ho certo la pretesa di formare la nuova classe dirigente, ma questi quaranta giorni possono diventare utili per avvicinarsi alla politica”.

Nella sostanza Amitrano svela che la sua candidatura alle Regionali arriva quando stava già lavorando al progetto di laboratorio di idee aperto ai giovani di Pompei. “Da consigliere regionale quello che era un sogno può diventare realtà. Ricominciamo da qui”.

Inoltre l'ex sindaco, che nel suo privato è uno che è riuscito con la sua volontà a sconfiggere il cancro, ha sposato il progetto della Fondazione Bartolo Longo, e punta dritto alla inevitabile battaglia contro l’inquinamento ambientale che a Pompei e dintorni parte dall’inquinamento del fiume Sarno.

“Ad oggi è chiaro che almeno il 40% dei tumori è causato dagli stili di vita e dall’ambiente in cui viviamo”, spiega, annunciando l’intenzione di volersi impegnare su quel versante. La candidatura di Amitrano alle prossime Elezioni Regionali è l’occasione per riprendere antiche battaglie e consegnare contenuti e motivazioni alle generazioni future.