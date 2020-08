A cura della Redazione

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Pompei, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Traversa Gesuiti una persona che, dopo essere uscita da un appartamento, si è diretta frettolosamente in un terreno adiacente dove ha prelevato qualcosa che ha consegnato ad un giovane in cambio di denaro.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’acquirente che è stato trovato in possesso di circa due grammi di marijuana mentre, poco dopo, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione da cui la persona era uscita dove hanno trovato lo spacciatore in possesso della somma di 180 euro.

Inoltre, hanno esteso il controllo al terreno in cui hanno rinvenuto una busta contenente 58 grammi di marijuana, un bilancino e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Alessandro Di Maio, 42enne di Pompei sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente ed evasione, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente.